Тренер вратарей сборной России Кафанов: Сафонов вошёл в историю и подарил стране праздник

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об отражённых пенальти российским голкипером французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». «Пари Сен-Жермен» выиграл в серии пенальти со счётом 2:1. Игровое время матча завершилось вничью — 1:1. Матвей Сафонов отбил четыре пенальти подряд.

«Перфоманс, которых поискать надо. Примерно такое же сделал Тольдо в матче Италии и Нидерландов в 2000-м. Неординарное событие. Во-первых, потому что это очень редкий случай, во-вторых, это финал Межконтинентального кубка. Значимость матча очень высокая. Ну и, конечно, тот факт, что это российский вратарь. Сафонов совершил спортивный подвиг и прославил нашу вратарскую футбольную школу.

Лев Яшин становился лучшим футболистом столетия, Ринат Дасаев признавался лучшим вратарем мира, Игорь Акинфеев поставил рекорды, которые во всём мире мало кому удастся побить. Они вошли в обойму великих вратарей Европы и мира. После этого матча Матвей Сафонов тоже войдёт в историю как единственный вратарь, который смог отразить четыре подряд из пяти пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка. Он подарил стране праздник. И гордость распирала в тот момент, когда футболисты «ПСЖ» подбрасывали его вверх, признавая тем самым, что он и есть герой этого матча. И теперь можно смело сказать, что Матвей первый номер «ПСЖ», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.