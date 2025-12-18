Газзаев высказался о Матвее Сафонове, который отбил четыре пенальти в одной серии за «ПСЖ»

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти.

«Все мировые средства массовой информации восхищены подвигом Сафонова — иначе это назвать нельзя. Большое достижение в истории всех международных турниров — клубных и среди сборных. Четыре подряд отражённых пенальти — такого в истории ФИФА ещё не было и, думаю, в ближайшее время не будет. Тем самым Сафонов подтвердил, что является вратарём стартового состава. Приятно, что наш российский футболист так ярко себя проявляет», — приводит слова Газзаева «Советский спорт».