Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Газзаев высказался о Матвее Сафонове, который отбил четыре пенальти в одной серии за «ПСЖ»

Газзаев высказался о Матвее Сафонове, который отбил четыре пенальти в одной серии за «ПСЖ»
Известный отечественный тренер Валерий Газзаев оценил игру российского голкипера Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Все мировые средства массовой информации восхищены подвигом Сафонова — иначе это назвать нельзя. Большое достижение в истории всех международных турниров — клубных и среди сборных. Четыре подряд отражённых пенальти — такого в истории ФИФА ещё не было и, думаю, в ближайшее время не будет. Тем самым Сафонов подтвердил, что является вратарём стартового состава. Приятно, что наш российский футболист так ярко себя проявляет», — приводит слова Газзаева «Советский спорт».

