Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Краснодаре» рассказали, когда будет принято решение по будущему Александра Кокшарова

В «Краснодаре» рассказали, когда будет принято решение по будущему Александра Кокшарова
Комментарии

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, когда будет принято решение по будущему нападающего команды Александра Кокшарова. Осенью этого года отец форварда обвинил кубанский клуб в том, что его сыну не дают возможности покинуть команду. В этом сезоне Кокшаров не провёл ни одной игры, в прошлой кампании Александр отыграл пять матчей в рамках Мир РПЛ за «Пари НН», забил один гол и сделал одну передачу.

— Что известно об Александре Кокшарове? Давно о нём не слышно, хотя он до сих пор числится на сайте в основном составе команды.
— Насколько мне известно, он сейчас восстанавливается после травмы и пока ещё не готов к тому, чтобы тренироваться с основной командой. После того как он восстановится, посмотрим, что он может делать, и примем решение относительно его будущего в команде, — приводит слова Бузникина «Комсомольская правда — Краснодар».

Материалы по теме
В «Краснодаре» раскрыли, в чём заключается проблема Данилы Козлова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android