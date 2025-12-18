Вадим Козлов останется в структуре «Спартака», он подписал новый контракт

Российский тренер Вадим Козлов продолжит работу в структуре «Спартака». Он продлил контракт с женской командой красно-белых. Специалист возглавляет ЖФК «Спартак» уже на протяжении двух сезонов. Срок нового соглашения сторон не уточняется.

«Вадим Козлов переподписал контракт со «Спартаком». Под руководством специалиста красно-белые в дебютном для себя сезоне завоевали бронзовые медали Суперлиги, а в этом году — золото.

В сезоне-2025 «Спартак» стал единственным клубом, прошедшим всю турнирную дистанцию без поражений, а во втором круге выдал серию из 12 побед кряду», — написала пресс-служба женской команды красно-белых.