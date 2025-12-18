Бубнов предположил, что ЦСКА не попадёт в топ-3 по итогам этого сезона РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что ЦСКА рискует оказаться за пределами топ-3 турнирной таблицы Мир РПЛ по итогам текущего сезона. После 18 туров чемпионата России армейцы, набрав 36 очков, располагаются на четвёртом месте. От лидирующего «Краснодара» ЦСКА отстаёт на четыре очка.

— ЦСКА?

— ЦСКА нет. Они даже на третье место не попадают.

— Серьёзно?

— Да. По моей аналитике, по турам [которые предстоит сыграть], календарь там. Им тяжело будет [оказаться в тройке], — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Действующий чемпион России — «Краснодар». В 19-м туре армейцы сыграют с «Ахматом» на выезде.