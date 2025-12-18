Скидки
Игрок «Акрона» Пестряков подвёл итоги первой части сезона для команды

Игрок «Акрона» Пестряков подвёл итоги первой части сезона для команды
19-летний вингер тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков подвёл итоги первой части сезона для тольяттинской команды. «Акрон» занимает девятое место в таблице Мир РПЛ.

«Мысль одна — хорошо отдохнуть и подготовиться к весенней части чемпионата. Войти максимально готовыми. Если подытожить прошедшую часть, то для нас она больше удачная, чем нет. Упустили много очков, где не должны были, но при этом добрали там, где немного повезло. Конкретно собой не до конца доволен, но если оценивать в целом, то показал нормальный результат. В середине осеннего отрезка чуть дал сбой, потому что подустал, – мне дали небольшую паузу», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

