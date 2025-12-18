Никита Хайкин — лидер общего этапа Лиги чемпионов по количеству отбитых ударов и сейвов

Голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин стал лидером общего этапа Лиги чемпионов УЕФА по количеству отбитых ударов и сейвов по итогам шести проведённых туров. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. По данным источника, Хайкин отразил 37 ударов, в том числе совершил 21 сейв. Никита также является лидером по количеству отражённых ближних (расстояние до 10 метров) ударов – 21.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2023 года. Всего в этом сезоне голкипер с российскими корнями провёл 40 матчей на клубном уровне, пропустив 45 голов.

14 раз Никита покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности.