Главная Футбол Новости

Пестряков: в детстве говорил отцу, что хочу стать спецназовцем, мне даже шили костюм

Комментарии

19-летний вингер тольяттинского «Акрона» и молодёжной сборной России Дмитрий Пестряков рассказал о детской мечте стать сотрудником спецназа.

— Ты рассказывал, что в детстве мечтал стать спецназовцем. Откуда это пошло?
— Связано с моим отцом. В некоторых источниках пишут, что он спецназовец, но это искажённое мнение. Отец — десантник. С детства папа приучил к берету. В день ВДВ я ходил в нём. Мне нравилась эта история и в плане камуфляжной формы. Мне даже на заказ шили костюм. Было очень интересно, говорил отцу, что хочу стать спецназовцем. Со временем интересы поменялись.

Как отец относился к твоему детскому порыву?
— Спокойно. Наверное, в душе он был рад. Мы даже задумывались, чтобы я поехал в Суворовское училище. Однако потом появился футбол — и всё это отошло на второй план, — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

