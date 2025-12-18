Скидки
Игрок «Акрона» Пестряков рассказал о влиянии Дзюбы на команду

Комментарии

19-летний вингер тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался о влиянии на команду 37-летнего опытного форварда Артёма Дзюбы.

«Он повлиял на состояние всего коллектива. Понятное дело, что с ним наш коллектив стал намного сплочённее. Как мы знаем, своей речью и харизмой он смог сплотить сборную России на чемпионате мира — 2018. У него хорошо это получается, поэтому в «Акроне» он много принёс коллективу», — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В сезоне-2025/2026 на счету Артёма Дзюбы пять забитых мячей и четыре результативные передачи в 16 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

