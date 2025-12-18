Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Пестряков: если выбирать между игрой и учёбой, выберу Counter-Strike

Дмитрий Пестряков: если выбирать между игрой и учёбой, выберу Counter-Strike
Комментарии

19-летний вингер тольяттинского «Акрона» и молодёжной сборной России Дмитрий Пестряков признался, что компьютерные игры интересуют его больше учёбы.

— Курбан Расулов рассказывал, что в академии мог иногда прогулять в школу и пойти играть в Counter-Strike. У тебя такого не было?
— Я будто не такой фанат Counter-Strike, чтобы куда-то ехать или идти. Понятно, что учиться я тоже не так люблю. Наверное, если выбирать между игрой и учёбой, то выберу Counter-Strike (смеётся). На информатике бывало, что мог зайти поиграть в Counter-Strike, — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Форвард российской молодёжки Пестряков рассказал, где в Европе хотел бы себя попробовать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android