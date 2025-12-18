Дмитрий Пестряков: если выбирать между игрой и учёбой, выберу Counter-Strike

19-летний вингер тольяттинского «Акрона» и молодёжной сборной России Дмитрий Пестряков признался, что компьютерные игры интересуют его больше учёбы.

— Курбан Расулов рассказывал, что в академии мог иногда прогулять в школу и пойти играть в Counter-Strike. У тебя такого не было?

— Я будто не такой фанат Counter-Strike, чтобы куда-то ехать или идти. Понятно, что учиться я тоже не так люблю. Наверное, если выбирать между игрой и учёбой, то выберу Counter-Strike (смеётся). На информатике бывало, что мог зайти поиграть в Counter-Strike, — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.