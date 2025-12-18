Дмитрий Пестряков: для «Акрона» достижима седьмая строчка по итогам сезона

19-летний вингер тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков высказался о турнирных амбициях своей команды. Он заявил, что «Акрон» может побороться за седьмое место в Мир РПЛ. Напомним, тольяттинцы ушли на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице.

— Как должен завершиться сезон для «Акрона», чтобы ты был полностью доволен?

— Если брать турнирную составляющую, то седьмая строчка. Это достижимо. Думаю, мы можем побороться. Всё будет зависеть только от нас: как мы проведём зимние сборы и войдём в весеннюю часть чемпионата, — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.