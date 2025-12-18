Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тошич: «Зенит» и «Краснодар» не сравнятся с дерби ЦСКА — «Спартак»

Тошич: «Зенит» и «Краснодар» не сравнятся с дерби ЦСКА — «Спартак»
Комментарии

Ветеран ПФК ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос, какой матч считает самым значимым в российском футболе. Он выделил противостояние ЦСКА — «Спартак», заявив, что встречи «Зенита» и «Краснодара» не сравнятся с московским дерби.

«Главный матч в российском футболе? Для меня это, конечно, ЦСКА — «Спартак». Как может быть по-другому? «Зенит» — гигантская команда, «Краснодар» уже стал топ-клубом и продолжает расти из года в год. Но ничего не сравнится с дерби «Спартака» и ЦСКА. Это всегда была особенная игра. Понятно, что с «Зенитом» у нас всегда тоже были суровые противостояния. Но матчи со «Спартаком» всегда были самые-самые важные в сезоне», — приводит слова Тошича Legalbet.

Материалы по теме
Бубнов предположил, что ЦСКА не попадёт в топ-3 по итогам этого сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android