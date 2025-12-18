Тошич: «Зенит» и «Краснодар» не сравнятся с дерби ЦСКА — «Спартак»

Ветеран ПФК ЦСКА Зоран Тошич ответил на вопрос, какой матч считает самым значимым в российском футболе. Он выделил противостояние ЦСКА — «Спартак», заявив, что встречи «Зенита» и «Краснодара» не сравнятся с московским дерби.

«Главный матч в российском футболе? Для меня это, конечно, ЦСКА — «Спартак». Как может быть по-другому? «Зенит» — гигантская команда, «Краснодар» уже стал топ-клубом и продолжает расти из года в год. Но ничего не сравнится с дерби «Спартака» и ЦСКА. Это всегда была особенная игра. Понятно, что с «Зенитом» у нас всегда тоже были суровые противостояния. Но матчи со «Спартаком» всегда были самые-самые важные в сезоне», — приводит слова Тошича Legalbet.