КДК прекратил делопроизводство по обвинению Вильягры в расизме в матче «Краснодар» — ЦСКА

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация прекратила делопроизводство по обвинению полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры в расизме в матче 18-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:3).

«Рассматривали дело по матчу «Краснодар» — ЦСКА. В заседании приняли участие представители обоих клубов. От клубов поступили ходатайства в связи с тем, что футболисты находятся в отпуске в странах, где большая разница по временем. Оба клуба представили письменные объяснения, написанные их рукой от Кордобы, Оласы, Вильягры и Мойзеса. Мы приняли эти доказательства. В заседании приняли участие делегат матча Ахмадуллин и вся судейская бригада во главе с Левниковым.

Мы рассматривали дело по рапорту делегата, где написано, что между игроками произошёл словесный конфликт, который был урегулирован. А в перерыве Оласа заявил, что один из игроков «Краснодара» подвергся оскорбительному поведению со стороны одного из игроков ЦСКА. «Краснодар» предоставил видеоматериал без звука. Мы увидели, что конфликт Кордобы и Вильягры зародился на поле. Они вместе уходили в подтрибунное помещение, в это время у них происходит диалог. После этого Вильягра уходит в раздевалку, а Кордоба начинает эмоционально на него показывать и что-то говорить. На этом видео прекращается. Есть видео от основного вещателя, где Кордоба общается с Мойзесом.

Оласа дал объяснение: когда закончился первый тайм, услышал крики, пошёл посмотреть и увидел Кордобу и Мойзеса. Он услышал, что Кордоба говорит Мойзесу, что Вильягра оскорбил его на расовой почве. Мойзес сказал, что ему жаль, и пошёл давать интервью.

Кордоба сказал, что, когда заканчивался первый тайм, пересёкся с Вильягрой, у них произошёл диалог, где Вильягра оскорбил на расовой почве. Подошёл Мойзес и начал успокаивать обстановку. С Мойзесом у них всё хорошо.

Вильягра говорит, что покинул поле после первого поля, атмосфера была напряжённой, с Кордобой они говорили на повышенных тонах. Он категорически отрицает, что с его стороны были оскорбления на расовой почве. Он признал, что был в состоянии эмоционального возбуждения, но не произносил оскорбительных слов.

Мойзес говорит, что увидел обсуждение Кордобы и Вильягры, подошёл к ним, чтобы предотвратить конфликт. Кордоба рассказал о расистских оскорблениях. Мойзес сказал, что он тоже тёмный и антирасист. Он не может утверждать, что Вильягра оскорбил Кордобу, потому что не слышал.

Клуб ЦСКА обратился с заявлением, что является интернациональным клубом, проявляет нулевую терпимость к любым дискриминациям. Никто из клуба не слышал расистских оскорблений Вильягры.

«Краснодар» тоже прислал позицию — Вильягра отворачивается от объектива камеры и что-то говорит Кордобе, после чего тот эмоционально реагирует.

КДК было очень важно понять позицию судей и делегата. На конгрессе ФИФА была принята резолюция о расизме, как должен судья реагировать в случае его проявления. Но в таком случае судье нужно получить информацию от лица, которого оскорбили.

В дополнительном рапорте делегат написал, что запись о предполагаемых оскорблениях была внесена на основании интервью Оласы. В спортивной зоне и подтрибунном помещении он не слышал оскорблений, Кордоба к нему также не обращался по этому поводу.

Мы спросили у «Краснодара», обращался ли Кордоба к капитану Сперцяну, как это написано в регламенте. Кордоба не обращался ни к капитану, ни к официальным лицам клуба.

Каждый судья матча сказал, что не слышали оскорблений на почве расы, к ним так же никто не обращался по этому вопросу. Все эти материалы мы сегодня исследовали. На основании этого принято решение. Ввиду отсутствия доказательств о дисциплинарном нарушении КДК РФС решил прекратить делопроизводство», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.