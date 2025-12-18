Бубнов назвал команды, которые покинут РПЛ по итогам этого сезона

Футбольный эксперт Александр Бубнов определил команды, которым не удастся сохранить прописку в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона. По мнению Бубнова, напрямую вылетят во второй по силе российский дивизион «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».

«Короче говоря, «Сочи» вылетает. «Нижний Новгород» вылетает. Суперкомпьютер ставит на прямой вылет «Оренбурга» и «Сочи»? А я ставлю на «Нижний Новгород» и «Сочи». А «Динамо» Махачкала с «Оренбургом» будут играть в переходных матчах», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После первого круга РПЛ последние места в турнирной таблице занимают «Сочи» и «Оренбург».