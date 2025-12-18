Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов назвал команды, которые покинут РПЛ по итогам этого сезона

Бубнов назвал команды, которые покинут РПЛ по итогам этого сезона
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов определил команды, которым не удастся сохранить прописку в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона. По мнению Бубнова, напрямую вылетят во второй по силе российский дивизион «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».

«Короче говоря, «Сочи» вылетает. «Нижний Новгород» вылетает. Суперкомпьютер ставит на прямой вылет «Оренбурга» и «Сочи»? А я ставлю на «Нижний Новгород» и «Сочи». А «Динамо» Махачкала с «Оренбургом» будут играть в переходных матчах», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

После первого круга РПЛ последние места в турнирной таблице занимают «Сочи» и «Оренбург».

Материалы по теме
Александр Бубнов предположил, куда пойдёт работать Сергей Семак после «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android