В КДК сообщили о встрече Кордобы и Вильягры для примирения после конфликта
Поделиться
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о планируемой встрече полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры и нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после конфликта на матче 18-го тура чемпионата России. Сообщалось, что Кордоба обвинял Вильягру в расизме. «Краснодар» одержал победу со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
«К нам поступила информация от «Краснодара», которую подтвердил ЦСКА, о том, что футболисты готовы примириться. У них должна состояться встреча. Об этом мы получим дополнительно информацию от клубов», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 декабря 2025
-
15:38
-
15:36
-
15:35
-
15:33
-
15:25
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
15:00
-
14:59
-
14:52
-
14:52
-
14:33
-
14:31
-
14:30
-
14:29
-
14:15
-
14:00
-
13:59
-
13:59
-
13:57
-
13:57
-
13:34
-
13:29
-
13:28
-
13:24
-
13:21
-
13:05
-
12:59
-
12:56
-
12:49
-
12:37
-
12:32
-
12:14
-
12:06