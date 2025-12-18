Скидки
В КДК сообщили о встрече Кордобы и Вильягры для примирения после конфликта

Комментарии

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о планируемой встрече полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры и нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после конфликта на матче 18-го тура чемпионата России. Сообщалось, что Кордоба обвинял Вильягру в расизме. «Краснодар» одержал победу со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«К нам поступила информация от «Краснодара», которую подтвердил ЦСКА, о том, что футболисты готовы примириться. У них должна состояться встреча. Об этом мы получим дополнительно информацию от клубов», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

