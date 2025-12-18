В КДК сообщили о встрече Кордобы и Вильягры для примирения после конфликта

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о планируемой встрече полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягры и нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после конфликта на матче 18-го тура чемпионата России. Сообщалось, что Кордоба обвинял Вильягру в расизме. «Краснодар» одержал победу со счётом 3:2.

«К нам поступила информация от «Краснодара», которую подтвердил ЦСКА, о том, что футболисты готовы примириться. У них должна состояться встреча. Об этом мы получим дополнительно информацию от клубов», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.