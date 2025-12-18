«Динамо-Владивосток» объявило об уходе главного тренера

Российский специалист Михаил Сальников покинул пост главного тренера «Динамо-Владивосток» по истечении срока контракта. Также команду покинули тренер Альберт Лукманов и тренер вратарей Денис Соловьёв. Об этом сообщил офицальный сайт клуба.

«Михаил Валерьевич возглавил тренерский штаб «Динамо-Владивосток» в июле 2023 года. Под его руководством динамовцы завоевали золотые награды Второй лиги «Б» (2024) и попали в число 24 сильнейших клубов страны Кубка России по футболу — 2023/2024, дойдя до шестого раунда Пути регионов. В минувшем сезоне наша команда заняла шестое место в группе «Серебро» Второй лиги «А».

В общей сложности в качестве главного тренера «Динамо-Владивосток» Михаил Сальников провёл 87 матчей (47 побед, 13 ничьих, 27 поражений).

Благодарим Михаила Валерьевича и тренерский штаб за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.