Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо-Владивосток» объявило об уходе главного тренера

«Динамо-Владивосток» объявило об уходе главного тренера
Комментарии

Российский специалист Михаил Сальников покинул пост главного тренера «Динамо-Владивосток» по истечении срока контракта. Также команду покинули тренер Альберт Лукманов и тренер вратарей Денис Соловьёв. Об этом сообщил офицальный сайт клуба.

«Михаил Валерьевич возглавил тренерский штаб «Динамо-Владивосток» в июле 2023 года. Под его руководством динамовцы завоевали золотые награды Второй лиги «Б» (2024) и попали в число 24 сильнейших клубов страны Кубка России по футболу — 2023/2024, дойдя до шестого раунда Пути регионов. В минувшем сезоне наша команда заняла шестое место в группе «Серебро» Второй лиги «А».

В общей сложности в качестве главного тренера «Динамо-Владивосток» Михаил Сальников провёл 87 матчей (47 побед, 13 ничьих, 27 поражений).

Благодарим Михаила Валерьевича и тренерский штаб за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

Материалы по теме
«200 тыс. км налетал за год!» Первый президентский опыт призёра Евро-2008 Сычёва
Эксклюзив
«200 тыс. км налетал за год!» Первый президентский опыт призёра Евро-2008 Сычёва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android