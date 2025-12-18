Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ювентуса»: Роналду — абсолютный номер один в истории футбола

Экс-игрок «Ювентуса»: Роналду — абсолютный номер один в истории футбола
Комментарии

Бывший защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа высказался о бывшем одноклубнике — легендарном португальском форварде Криштиану Роналду. Сейчас нападающий выступает за саудовский «Аль-Наср».

«Роналду впереди всех. Однажды мы возвращались из Бергамо, где я и Криштиану остались в запасе, потому что через несколько дней предстоял важный матч Лиги чемпионов. В автобусе Роналду спросил меня: «Хочешь тренироваться как я?» В итоге мы приехали в 11 вечера и я пошёл домой. А он надел форму и пошёл в спортзал. Неслучайно Криштиану вошёл в историю футбола как абсолютный номер один», — приводит слова Бенатиа La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Побьёт ли Мбаппе рекорд Роналду по голам за год? У Килиана непростая задача
Побьёт ли Мбаппе рекорд Роналду по голам за год? У Килиана непростая задача
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android