Экс-игрок «Ювентуса»: Роналду — абсолютный номер один в истории футбола

Бывший защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа высказался о бывшем одноклубнике — легендарном португальском форварде Криштиану Роналду. Сейчас нападающий выступает за саудовский «Аль-Наср».

«Роналду впереди всех. Однажды мы возвращались из Бергамо, где я и Криштиану остались в запасе, потому что через несколько дней предстоял важный матч Лиги чемпионов. В автобусе Роналду спросил меня: «Хочешь тренироваться как я?» В итоге мы приехали в 11 вечера и я пошёл домой. А он надел форму и пошёл в спортзал. Неслучайно Криштиану вошёл в историю футбола как абсолютный номер один», — приводит слова Бенатиа La Gazzetta dello Sport.