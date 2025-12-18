Скидки
Тьяго Силва расторгнул контракт с «Флуминенсе»

Комментарии

Защитник Тьяго Силва покинул бразильский «Флуминенсе». Контракт был расторгнут во вторник, 16 декабря. Клуб заявил об этом на своём официальном сайте.

Силва прошёл все ступени молодёжной системы клуба и в два разных периода выступал за его основную команду. Он сыграл за «Флуминенсе» в 185 матчах, в которых он забил 18 голов и отдал 5 результативных передач.

«Тьяго Силва, вернувшийся в клуб в прошлом году в качестве легенды мирового футбола, оставил после себя наследие преданности и любви к «Флуминенсе». Клуб благодарит спортсмена за его самоотверженность и профессионализм на протяжении всей карьеры и желает ему больших успехов», – сказано в официальном заявлении.

Ранее сообщалось, что защитник хочет вновь играть в Европе.

