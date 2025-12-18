Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Алексея Миранчука признан лучшим в «Атланте Юнайтед» в 2025 году

Гол Алексея Миранчука признан лучшим в «Атланте Юнайтед» в 2025 году
Комментарии

Гол российского полузащитника американской «Аталанты Юнайтед» Алексея Миранчука признан лучшим в клубе за 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальной сети Х.

Алексей Миранчук отличился в матче с «Сиэтл Саундерс» на 90+9-й минуте. Он пробил из-за пределов штрафной в дальний верхний угол. Этим голом Миранчук сравнял счёт, игра завершилась вничью — 2:2.

В сезоне-2025 МЛС 30-летний Алексей Миранчук провёл 33 матча, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. «Атланта Юнайтед» не вышла в плей-офф, заняв 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Алексей Миранчук ответил, перешёл бы он в «Аль-Наср» ради игры с Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android