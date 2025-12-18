Маруан Феллайни вошёл в тренерский штаб «Шарлеруа»

Известный экс-футболист сборной Бельгии, «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни пополнил тренерский штаб бельгийского клуба «Шарлеруа». В клубе рассказали о его функционале.

«Его роль будет заключаться в помощи тренерскому штабу и содействии развитию игроков. Полузащитники команды, в частности, смогут воспользоваться его тактическими советами из личного опыта насыщенной игровой карьеры. Ежедневно Маруан также будет работать над тем, чтобы привить команде трудовой менталитет, ориентированный на требования, строгость и достижение результата», — сказано в официальном заявлении «Шарлеруа».