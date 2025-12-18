Суд отказался выпустить Промеса из-под стражи для заботы о пяти детях

Апелляционный суд Амстердама отказал бывшему футболисту московского «Спартака» Квинси Промесу в выходе из-под стражи для заботы о пяти несовершеннолетних детях. Промес ожидает апелляционного слушания уже около шести месяцев. Его адвокат просил об освобождении из-за финансовых потребностей. Суд Амстердама счёл обстоятельства достаточными для того, чтобы оставить Промеса в заключении. Об этом сообщил De Telegraaf.

33-летнего Квинси Промеса приговорили к 7,5 года лишения свободы за контрабанду кокаина и нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату. Апелляционное слушание по существу дела запланировано на сентябрь 2026 года.