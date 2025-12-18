Экс-полузащитник «Барселоны» Глеб: Сафонов красавчик! Он точно не второй номер в «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго». Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии и принёс «ПСЖ» трофей. Матвей стал первым голкипером в мире, отразившим четыре послематчевых пенальти в игре официального турнира под эгидой ФИФА.

— Невероятное достижение! Красавчик! Сафонов – замечательный вратарь. Шесть трофеев с «ПСЖ» за два года – похвальный результат.

– Достоин ли Матвей вытеснить Шевалье из основного состава «ПСЖ»?

– Тут моё мнение не особо важно, ведь решает тренер Луис Энрике. Мне кажется, что Сафонов – это точно не второй вратарь «ПСЖ».

– Можно ли назвать Сафонова сейчас ярчайшим представителем из постсоветского пространства в Европе?

– Да, один из. Яркую игру Матвей выдал, но важна стабильность. Желаю ему, чтобы каждую игру он проводил стабильно и «на ноль». Надеюсь, что этот уровень он будет показывать не в одной игре, а из сезона в сезон, — приводит слова Глеба «Советский спорт».