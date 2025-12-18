Осуждённый футболист Квинси Промес заявил о желании возобновить карьеру

Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, что надеется возобновить карьеру. Он находится под стражей, ожидая апелляции по своему делу. Ранее 33-летнему спортсмену суд отказал в выходе на свободу для заботы о пяти несовершеннолетних детях.

«Когда меня освободят, я буду очень усердно тренироваться, чтобы набрать форму. Если я буду в хорошей форме, буду интересен любому клубу. Я почти уверен, что найду клуб. Дело уже не в моей футбольной карьере, речь идёт просто о финансовой помощи», — приводит слова Промеса De Telegraaf.

Участвуй в гонке за iPhone 17. Фанатский Экспресс: Ледяной Заезд тут ИГРАТЬ

Квинси Промеса приговорили к 7,5 года лишения свободы за контрабанду кокаина и нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату. Апелляционное слушание по существу дела запланировано на сентябрь 2026 года.