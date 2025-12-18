Скидки
«Спартак» из Костромы объявил о трансфере Хубаева

«Спартак» из Костромы объявил о трансфере Хубаева
Комментарии

Костромской «Спартак» на своём официальном сайте объявил о трансфере центрального полузащитника Давида Хубаева из «КАМАЗа». Стороны уже подписали контракт, игрок переезжает в Кострому.

В текущем сезоне Хубаев успел сыграть за «КАМАЗ» 19 матчей в Лиге Pari (Первой лиге). На его счету четыре гола. Также Давид сыграл два матча в Фонбет Кубке России, однако результативными действиями отметиться не сумел.

Напомним, Давиду Хубаеву 31 год. Ранее, помимо «КАМАЗа», он успел поиграть за «Акрон», «Нефтехимик» и «Сокол». Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 250 тыс. (по данным интернет-портала Transfermarkt).

