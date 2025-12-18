Представитель РФС принял участие в работе комитетов ФИФА в Дохе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов принял участие в работе комитета ФИФА по футбольным технологиям, инновациям и цифровой трансформации. Рабочие встречи комитетов и пленарное заседание совета ФИФА прошли в Дохе 16 и 17 декабря. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

«Отдельное внимание на заседании Совета ФИФА было уделено развитию детско-юношеского футбола. Совет одобрил запуск новых международных турниров в формате фестивалей для футболистов не старше 15 лет. Их проведение запланировано на 2026 год с участием всех 211 ассоциаций-членов ФИФА. Матчи будут проходить на площадках уменьшенного размера и с сокращённой продолжительностью игрового времени», — написано в сообщении.

«Совет ФИФА — ключевой орган управления мировым футболом. Участие в его заседаниях важно для общения и обмена опытом. У РФС выстроены стабильные рабочие отношения как с большинством национальных ассоциаций, так и с руководством ФИФА. В Катаре мы в очередной раз убедились в заинтересованности коллег в сотрудничестве. Развитие детско-юношеского футбола является одним из приоритетных направлений работы РФС, и инициативу по созданию международных турниров мы можем только приветствовать», — сказал Митрофанов.