Александр Бубнов спрогнозировал, как «Спартак» отыграет матчи второго круга РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов спрогнозировал, как московский «Спартак» отыграет матчи второго круга Мир РПЛ этого сезона. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице.

«Давай по «Спартаку». «Спартачок»… Смотри, «Сочи» — прибили (выиграли. — Прим. «Чемпионата»), «Акрон» — прибили, «Зениту» сгорели. Тем более что игра в Санкт-Петербурге. «Оренбург» — прибили, «Локо» — сгорели, «Ростов» — прибили, «Ахмат» — прибили.

«Краснодару» дома сгорели, «Пари НН» прибили, «Крылья» прибили, «Рубин» прибили. И «Махачкала», последний тур, прибили. Тем более, да, что мы наговорили, как они «наприбивали», максимум для «Спартака» — это пятое место. Выше они не поднимутся», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».