Главная Футбол Новости

Александр Бубнов спрогнозировал, как «Спартак» отыграет матчи второго круга РПЛ

Александр Бубнов спрогнозировал, как «Спартак» отыграет матчи второго круга РПЛ
Футбольный эксперт Александр Бубнов спрогнозировал, как московский «Спартак» отыграет матчи второго круга Мир РПЛ этого сезона. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице.

«Давай по «Спартаку». «Спартачок»… Смотри, «Сочи» — прибили (выиграли. — Прим. «Чемпионата»), «Акрон» — прибили, «Зениту» сгорели. Тем более что игра в Санкт-Петербурге. «Оренбург» — прибили, «Локо» — сгорели, «Ростов» — прибили, «Ахмат» — прибили.

«Краснодару» дома сгорели, «Пари НН» прибили, «Крылья» прибили, «Рубин» прибили. И «Махачкала», последний тур, прибили. Тем более, да, что мы наговорили, как они «наприбивали», максимум для «Спартака» — это пятое место. Выше они не поднимутся», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

