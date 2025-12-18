Скидки
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Мареска может возглавить «Ман Сити» в случае ухода Гвардиолы летом — The Athletic

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска является одним из основных кандидатов на замену Хосепу Гвардиоле, возглавляющему «Манчестер Сити», в случае его ухода из клуба летом. Об этом сообщил The Athletic.

По информации источника, растёт вероятность, что этот сезон станет последним для Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Окончательное решение, вероятно, будет принято ближе к концу сезона. «Манчестер Сити» разрабатывает планы на случай, если такой исход станет реальностью.

Срок контракта 54-летнего Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2027 года. Испанский специалист возглавляет команду с 2016 года.

