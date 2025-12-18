Скидки
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Краснодара» подробно разобрал сейвы Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»

Экс-тренер «Краснодара» подробно разобрал сейвы Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»
Комментарии

Тренер вратарей «Сочи» Алексей Антонюк высказался об отражённых пенальти российским голкипером французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». «ПСЖ» выиграл в серии пенальти со счётом 2:1. Игровое время матча завершилось вничью — 1:1. Матвей Сафонов отбил четыре пенальти подряд.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Я могу предположить, что усталость игроков соперника была очень высока. Сужу по тому, что практически все мячи летели достаточно близко от вратаря. Матвею не нужно было делать сверхброска, вытягиваться в струнку, чтобы их достать. Даже те удары, которые пришлись в сторону, шли на достаточно комфортной для него высоте. Наиболее сложными являются удары по земле или выше центра ворот. А мяч, летящий на средней высоте, очень удобен для выталкивания. Не нужно ни глубоко подседать, ни вылетать вверх.

Если исключить, что Матвей заранее понимал, куда будет наноситься удар, у вратарей есть такая хитрость: они смотрят на расположение стопы бьющего. Куда смотрит носок опорной ноги, туда чаще всего и направляется мяч. Это физиологическая история — так просто удобнее бить и легче сопроводить мяч в нужном направлении. Если ты будешь прятать это действие, вероятность ошибки в ударе возрастает в разы. В первом и четвёртом случае ребята из «Фламенго» именно так и поставили ногу. Допускаю, что и этот нюанс Матвей успел в доли секунды заметить.

Не соглашусь, что третий удар был откровенно плохим. Думаю, игрок специально бил по центру. Тут мы увидели классный психологический момент: после отбитого в середину удара вратарю очень сложно остаться на месте повторно. Я считаю, что второй удар был ближе к середине, а на два удара подряд по центру не каждая команда решится. Убеждён, что Матвей именно этого и ждал. Он никуда не переносил центр тяжести и до последнего прямо стоял-стоял. Удар бразильцу удался — просто он был Сафоновым просчитан заранее», — сказал Антонюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Новости. Футбол
