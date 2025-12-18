Экс-тренер «Краснодара» подробно разобрал сейвы Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»

Тренер вратарей «Сочи» Алексей Антонюк высказался об отражённых пенальти российским голкипером французского «Пари Сен-Жермен» Матвеем Сафоновым в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». «ПСЖ» выиграл в серии пенальти со счётом 2:1. Игровое время матча завершилось вничью — 1:1. Матвей Сафонов отбил четыре пенальти подряд.

«Я могу предположить, что усталость игроков соперника была очень высока. Сужу по тому, что практически все мячи летели достаточно близко от вратаря. Матвею не нужно было делать сверхброска, вытягиваться в струнку, чтобы их достать. Даже те удары, которые пришлись в сторону, шли на достаточно комфортной для него высоте. Наиболее сложными являются удары по земле или выше центра ворот. А мяч, летящий на средней высоте, очень удобен для выталкивания. Не нужно ни глубоко подседать, ни вылетать вверх.

Если исключить, что Матвей заранее понимал, куда будет наноситься удар, у вратарей есть такая хитрость: они смотрят на расположение стопы бьющего. Куда смотрит носок опорной ноги, туда чаще всего и направляется мяч. Это физиологическая история — так просто удобнее бить и легче сопроводить мяч в нужном направлении. Если ты будешь прятать это действие, вероятность ошибки в ударе возрастает в разы. В первом и четвёртом случае ребята из «Фламенго» именно так и поставили ногу. Допускаю, что и этот нюанс Матвей успел в доли секунды заметить.

Не соглашусь, что третий удар был откровенно плохим. Думаю, игрок специально бил по центру. Тут мы увидели классный психологический момент: после отбитого в середину удара вратарю очень сложно остаться на месте повторно. Я считаю, что второй удар был ближе к середине, а на два удара подряд по центру не каждая команда решится. Убеждён, что Матвей именно этого и ждал. Он никуда не переносил центр тяжести и до последнего прямо стоял-стоял. Удар бразильцу удался — просто он был Сафоновым просчитан заранее», — сказал Антонюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.