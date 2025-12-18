Глава селекционной службы «Краснодара» определил минус ужесточения лимита на легионеров

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о планах по ужесточению лимита на легионеров в Мир РПЛ. На текущий момент клубы Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

— Как вы лично относитесь к ужесточению лимита?

— Я против любых лимитов. В спорте должна быть здоровая конкуренция. Но раз уж нас ставят в такие рамки, то будем как-то работать с этим. Лимит — это всегда что-то искусственное. С его введением цены на российских футболистов и их зарплаты, возможно, вырастут.

С введением лимита ценность российских игроков увеличится в каждом клубе. Таких игроков много, но они будут дороже, и их будет тяжелее подписать, — приводит слова Бузникина «Комсомольская правда — Краснодар».