Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава селекционной службы «Краснодара» определил минус ужесточения лимита на легионеров

Глава селекционной службы «Краснодара» определил минус ужесточения лимита на легионеров
Комментарии

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о планах по ужесточению лимита на легионеров в Мир РПЛ. На текущий момент клубы Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

— Как вы лично относитесь к ужесточению лимита?
— Я против любых лимитов. В спорте должна быть здоровая конкуренция. Но раз уж нас ставят в такие рамки, то будем как-то работать с этим. Лимит — это всегда что-то искусственное. С его введением цены на российских футболистов и их зарплаты, возможно, вырастут.

С введением лимита ценность российских игроков увеличится в каждом клубе. Таких игроков много, но они будут дороже, и их будет тяжелее подписать, — приводит слова Бузникина «Комсомольская правда — Краснодар».

Материалы по теме
В «Краснодаре» раскрыли, в чём заключается проблема Данилы Козлова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android