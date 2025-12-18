«Большой вопрос к футболистам «Фламенго». Экс-тренер Сафонова — о шпаргалке на полотенце

Бывший тренер вратарей «Краснодара» Алексей Антонюк высказался о серии пенальти в финале Межконтинентального кубка между «ПСЖ» и «Фламенго». Голкипер парижан Матвей Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии, пользуясь подсказками, написанными на полотенце.

— Шпаргалка на полотенце — это что-то новенькое во вратарском мире?

— На самом деле нет. Мы в «Сабахе» тоже использовали подобную практику. Был период, когда подсказки наклеивали на бутылки, но записи, рисунки на них были слишком заметны для посторонних глаз. И чисто технически изготавливать такую шпаргалку не очень удобно. Полотенце для этих целей подходит лучше — на него крепится белый тейп, на котором маркером пишутся рекомендации для вратарей. Иногда записки с подсказками вставляют в специальные кармашки на перчатках голкипера. С развитием технологий эти шпаргалки будут только совершенствоваться, чтобы никто и не узнал, была ли она вообще. А здесь всё было настолько очевидно, что возникает большой вопрос к футболистам «Фламенго»: как можно быть настолько невнимательными? Профессиональные футболисты должны видеть и реагировать на такие вещи. Уже после первых двух ударов и действий вратаря можно было понять, что они хорошо подготовлены к серии.

Было видно, что вратарь действует немножко заранее. Ещё за шаг до удара соперника Матвей делал хорошее заваливание корпуса и отталкивался от земли. Уже после двух первых сейвов у человека с критическим мышлением должны были закрасться сомнения: что-то чересчур легко всё получается у вратаря. Значит, что-то знает, понимает — следовательно, нужно пробить так, как никогда раньше не бил. Возможно, давление большого матча не позволило им адекватно оценить ситуацию. Наверное, в такие моменты и проявляется класс футболиста: топовый футболист и в стрессовой ситуации способен в последний момент изменить решение и поступить нестандартно. Заслуг Матвея это никак не уменьшает. Просто знать, что будет делать игрок — мало. Нужно ещё и правильные действия предпринять. Если чуть заранее начать движение, можешь просто не попасть в тайминг — слишком рано прыгнуть или, наоборот, запоздать с броском. Сафонов здесь очень качественно и чётко сработал, — сказал Антонюк корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

