Главная Футбол Новости

«Сигнал для Европы». Экс-тренер Сафонова — о перформансе Матвея в Межконтинентальном кубке

«Сигнал для Европы». Экс-тренер Сафонова — о перформансе Матвея в Межконтинентальном кубке
Комментарии

Алексей Антонюк, бывший тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, оценил игру российского голкипера в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

— Не кажется ли вам, что такими перформансами Матвей ещё и подаёт сигнал другим российским вратарям, что можно и нужно стремиться в Европу и добиваться там успеха?
— 100% это так! Мне всегда было обидно и ревностно видеть, как много польских вратарей было востребовано в Европе. Щенсны, Кущак, Боруц, Дудек — и это я ещё далеко не всех назвал. Они играли в грандах и очень хороших клубах. Мне было непонятно, почему российские вратари там не играют. В своё время уезжали Харин, Дасаев, Овчинников, но большого списка всё равно не получается. Даже в более скромных чемпионатах и командах советских, а затем и российских вратарей было немного. Игра Сафонова показывает, что это — очень круто. И это сигнал для Европы: обратите внимание на российских вратарей — они могут взять четыре пенальти в послематчевой серии! — сказал Антонюк корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

