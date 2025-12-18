«Сигнал для Европы». Экс-тренер Сафонова — о перформансе Матвея в Межконтинентальном кубке

Алексей Антонюк, бывший тренер вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, оценил игру российского голкипера в финале Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). В этой встрече Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых пенальти.

— Не кажется ли вам, что такими перформансами Матвей ещё и подаёт сигнал другим российским вратарям, что можно и нужно стремиться в Европу и добиваться там успеха?

— 100% это так! Мне всегда было обидно и ревностно видеть, как много польских вратарей было востребовано в Европе. Щенсны, Кущак, Боруц, Дудек — и это я ещё далеко не всех назвал. Они играли в грандах и очень хороших клубах. Мне было непонятно, почему российские вратари там не играют. В своё время уезжали Харин, Дасаев, Овчинников, но большого списка всё равно не получается. Даже в более скромных чемпионатах и командах советских, а затем и российских вратарей было немного. Игра Сафонова показывает, что это — очень круто. И это сигнал для Европы: обратите внимание на российских вратарей — они могут взять четыре пенальти в послематчевой серии! — сказал Антонюк корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.