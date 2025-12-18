Скидки
Экс-тренер Сафонова оценил перспективы Матвея стать первым номером «ПСЖ»

Экс-тренер Сафонова оценил перспективы Матвея стать первым номером «ПСЖ»
Комментарии

Тренер вратарей «Сочи» Алексей Антонюк, который ранее тренировал Матвея Сафонова, оценил перспективы российского голкипера в «Пари Сен-Жермен».

— Французские СМИ пишут, что этот перформанс вряд ли кардинально отразится на статусе Сафонова. Ваше мнение?
— Будет печально, если так произойдёт. Моё мнение: этой игрой Матвей доказал, что способен играть большие встречи. Поздравляя Сафонова с этим успехом, я написал, что для меня его европейская карьера началась с этого матча — несмотря на игры и титулы прошлого сезона. Ему не хватало крещения такой вот встречей, от которой зависит всё. Единственный раз ему дали шанс против настоящего европейского гранда в матче с «Баварией». Даже в Кубке Франции он сыграл все кубковые матчи, а на финал поставили Доннарумму, лишив Матвея возможности выиграть трофей. Поэтому до сих пор не было абсолютного понимания, как он справится с давлением, ответственностью в решающей встрече, из серии «всё или ничего». В среду Сафонов доказал, что полностью готов к большим матчам. Надеюсь, он продолжит выходить в старте «ПСЖ», — сказал Антонюк корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

