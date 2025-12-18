Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Матвей прославил русскую вратарскую школу». Юрий Сёмин — о Сафонове

«Матвей прославил русскую вратарскую школу». Юрий Сёмин — о Сафонове
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и сборной России Юрий Сёмин оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго». Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии и принёс «ПСЖ» трофей. Матвей стал первым голкипером в мире, отразившим четыре послематчевых пенальти в игре официального турнира под эгидой ФИФА.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Сафонов прославил русскую вратарскую школу. Он внёс большой вклад в российскую историю футбола. Это очень хорошая, большая реклама «Краснодару» и в целом нашей лиге, нашему футболу. Но, кстати, во вчерашнем матче участвовали четыре футболиста, игравших в нашей лиге.

Это Кварацхелия, который забил, Сафонов, прекрасно отыгравший матч и сделавший рекорд, которого ещё не было и который будет сложно повторить. Это Карраскаль и Варела, игравшие в «Динамо» Москва. Значит, в нашей лиге периодически есть игроки топового уровня», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Фото
Матвей Сафонов попал на обложку известного французского издания L’Equipe
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android