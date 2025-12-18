«Матвей прославил русскую вратарскую школу». Юрий Сёмин — о Сафонове

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и сборной России Юрий Сёмин оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго». Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии и принёс «ПСЖ» трофей. Матвей стал первым голкипером в мире, отразившим четыре послематчевых пенальти в игре официального турнира под эгидой ФИФА.

«Сафонов прославил русскую вратарскую школу. Он внёс большой вклад в российскую историю футбола. Это очень хорошая, большая реклама «Краснодару» и в целом нашей лиге, нашему футболу. Но, кстати, во вчерашнем матче участвовали четыре футболиста, игравших в нашей лиге.

Это Кварацхелия, который забил, Сафонов, прекрасно отыгравший матч и сделавший рекорд, которого ещё не было и который будет сложно повторить. Это Карраскаль и Варела, игравшие в «Динамо» Москва. Значит, в нашей лиге периодически есть игроки топового уровня», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».