Финалиссима пройдёт в Катаре 27 марта 2026 года, в матче сыграют Аргентина и Испания

Финалиссима, в которой примут участие сборные Испании и Аргентины, состоится 27 марта 2026 года на стадионе «Лусаил» в Дохе (Катар).

Финалиссима — матч с участием действующих чемпионов Европы и Америки. Сборная Аргентины выиграла Кубок Америки в 2024 году. Испанцы стали чемпионами Европы в 2024 году.

В прошлой Финалиссиме в 2022 году сборная Аргентины одолела национальную команду Италии со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).

На стадионе «Лусаил» в 2022 году состоялся финал чемпионата мира, в котором сборная Аргентины победила национальную команду Франции (3:3, 4:2 пен.).