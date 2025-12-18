«Он уже обошёл Акинфеева». Первый тренер Сафонова высказался о достижениях Матвея

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, оценил игру российского футболиста в финале Межконтинентального кубка с «Фламенго» и высказался о достижениях вратаря парижан. Сафонов отразил четыре удара в послематчевой серии и принёс «ПСЖ» трофей. Матвей стал первым голкипером в мире, отразившим четыре послематчевых пенальти в игре официального турнира под эгидой ФИФА.

«Четыре сейва Сафонова говорят о том, что он на правильном пути. Я всегда знал, что он сильный вратарь. Ему не дают столько игровой практики, сколько он заслуживает. Он в состоянии конкурировать за место первого номера в «ПСЖ».

На данный момент он лучший российский вратарь за последние 10 лет. По достижениям уже обошёл Акинфеева, завоевал все титулы. Сейчас никто из футболистов России с ним не сравнится», – приводит слова Чистякова Metaratings.

В составе «ПСЖ» Сафонов выиграл шесть трофеев с лета 2024 года.