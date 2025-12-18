Скидки
Президент Ла Лиги Тебас высказался о будущем футбола

Президент Ла Лиги Тебас высказался о будущем футбола
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал будущее футбола. Он признал влияние развития технологий на спорт, но всё же отверг радикальные изменения правил игры. Также Тебас подчеркнул важность традиций и человеческого фактора в футболе.

«11 игроков против 11 игроков – это по-прежнему будет оставаться игрой. Человеческий фактор по-прежнему будет иметь решающее значение.

Менять правила для нас сложно. Мы не должны перегибать палку и перенимать модель Лиги чемпионов. Говорят, что футбол находится в кризисе, однако он остаётся самым популярным и самым ценным видом спорта», – приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

