Сёмин: Сафонову советовали поменять «ПСЖ», но он доказал, что выдерживает конкуренцию

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове. Накануне российский вратарь помог парижанам обыграть «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка.

«Во-первых, можно сказать о стойкости Сафонова, стремлении побеждать и держать конкуренцию. Ведь несколько недель назад все ему советовали поменять «ПСЖ», но он оказался самостоятелен, оказался крепким парнем и доказал, что выдерживает конкуренцию, что он вратарь высокого уровня. Он преподнёс это нам в прошедшем матче в полной мере. Я думаю, этот рекорд не скоро можно повторить. Потому что это феноменальный рекорд.

Ещё ни один российский игрок не побеждал в таком Межконтинентальном кубке. Ещё можно отметить, что Сафонов выиграл шесть титулов с «ПСЖ» — это большая затрата, молодец! Наверное, надо отметить «Краснодар», который дал ему дорогу, и отметить Кафанова. В целом он хорошо приподнял и представил российскую школу вратарей», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.