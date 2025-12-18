В «Краснодаре» обозначили главного конкурента в борьбе за чемпионство в РПЛ

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин ответил на вопрос, кто будет главным конкурентом чёрно-зелёных в борьбе за победу в Мир РПЛ. На зимний перерыв «быки» ушли лидерами чемпионата России. Занимающий второе место «Зенит» отстаёт от «Краснодара» на одно очко.

— Какой вы видите вторую часть сезона? Кто будет главным конкурентом «Краснодара» в борьбе за золотые медали?

— Сейчас мы не думаем про чемпионство. Нам нужно проделать хорошую, качественную работу на сборах, потому что весной будет совершенно другой чемпионат. Что касается чемпионской гонки, то, я думаю, что в ней будут участвовать две команды – «Краснодар» и «Зенит», — приводит слова Бузникина «Комсомольская правда — Краснодар».