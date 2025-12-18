Скидки
«Барселона» хочет продлить контракт с Фликом до лета 2028 года — Bild

Комментарии

Руководство «Барселоны» и её спортивный директор Деку не хотят, чтобы главный тренер команды Ханс-Дитер Флик начинал следующий сезон с контрактом, рассчитанным всего на год. В связи с этим сине-гранатовые начали переговоры о его продлении. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Bild.

По информации источника, в «Барселоне» желают, чтобы немецкий специалист пролонгировал трудовое соглашение на год, до лета 2028 года. Подчёркивается, что 60-летний тренер не готов подписывать новый контракт на более длительный срок. Несмотря на определённую напряжённость внутри каталонского клуба, немец доволен и счастлив в «Барселоне».

Флик возглавляет «блауграну» с лета 2024 года. Под его руководством сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

