Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «ПСЖ» Рош: после матча с «Фламенго» нужно запомнить титул и игру Сафонова

Экс-игрок «ПСЖ» Рош: после матча с «Фламенго» нужно запомнить титул и игру Сафонова
Комментарии

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Ален Рош высоко отозвался об игре голкипера парижан Матвея Сафонова в финальной встрече Межконтинентального кубка — 2025 с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Вратарь отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«После этой встречи мы должны запомнить лишь шестой трофей команды в году и выдающуюся игру Сафонова. Порой нужно уметь побеждать, даже если ты неидеален. Сафонов заслужил место в стартовом составе на несколько недель вперёд. Он бы вряд ли понял, если бы оказался в запасе. Сейчас начнутся обсуждения этой темы, но решение только за Луисом Энрике», — приводит слова Роша L'Equipe.

В текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль». В остальных матчах сезона в основном составе французского гранда провёл Люка Шевалье.

Материалы по теме
«Как можно быть настолько невнимательными?!» Разбор эпичной серии пенальти Сафонова
Эксклюзив
«Как можно быть настолько невнимательными?!» Разбор эпичной серии пенальти Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android