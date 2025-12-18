Экс-игрок «ПСЖ» Рош: после матча с «Фламенго» нужно запомнить титул и игру Сафонова

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Ален Рош высоко отозвался об игре голкипера парижан Матвея Сафонова в финальной встрече Межконтинентального кубка — 2025 с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Вратарь отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

«После этой встречи мы должны запомнить лишь шестой трофей команды в году и выдающуюся игру Сафонова. Порой нужно уметь побеждать, даже если ты неидеален. Сафонов заслужил место в стартовом составе на несколько недель вперёд. Он бы вряд ли понял, если бы оказался в запасе. Сейчас начнутся обсуждения этой темы, но решение только за Луисом Энрике», — приводит слова Роша L'Equipe.

В текущем сезоне россиянин провёл четыре матча, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль». В остальных матчах сезона в основном составе французского гранда провёл Люка Шевалье.