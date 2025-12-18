Скидки
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Президент РФС Дюков поздравил Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поздравил вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с выигрышем трофея Межконтинентального кубка ФИФА. В финальной встрече парижский клуб победил «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Российский голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА и выдающейся игрой в финальном матче турнира! Матвей впервые в истории турниров ФИФА отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии и сделал решающий вклад в победу своего клуба.

Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Ещё раз поздравляю Матвея и желаю не останавливаться на достигнутом!» — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС в телеграм-канале.

