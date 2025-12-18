Матыцин: уверен, сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Сафонов

Председатель комитета по физической культуре и спорту Госдумы Олег Матыцин уверен, что пример вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова приведёт к вратарскому буму.

В среду, 17 декабря, Сафонов с «ПСЖ» победил на Межконтинентальном кубке ФИФА. В финальной встрече парижский клуб обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Российский голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии, став первым голкипером в истории турниров ФИФА с таким достижением.

«Если бы я был в руководстве «ПСЖ», то после такого суперуспешного выступления трудно было бы предположить, что Матвей не станет основным. Присоединяюсь ко всем поздравлениям, очень рад за отечественную вратарскую школу. Основы были заложены в академии «Краснодара». Талант может проявиться, только когда созданы определённые условия. Весь опыт реализовался в этом матче. Это был звёздный час.

Должно быть не только восхваление Матвея, но и понимание того, как он пришёл к этому успеху. Основы воспитания, культуры заложены в краснодарской академии. Гордость за россиянина. Так же, как мы гордимся Александром Овечкиным, его рекордами, яркой жизнью. Уверен, сейчас случится вратарский бум, многие захотят стать как Сафонов. Желаю успехов. Уверен, что это не последнее достижение», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме Президент РФС Дюков поздравил Сафонова с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА

Игроки «ПСЖ» качают Сафонова и празднуют шестой трофей за год: