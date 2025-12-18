Adidas представил новые бутсы с эксклюзивным дизайном для нападающего «Ливерпуля» Салаха

Компания adidas на официальном сайте представила модель бутс F50, созданную специально для нападающего «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеда Салаха.

Фото: news.adidas.com

«Вдохновлённый наследием Салаха и непреходящей историей Древнего Египта дизайн бутс опирается на вневременную символику иероглифов, представленную в виде замысловатых деталей песочного оттенка, вырезанных на чистой белой основе. Смелый, но минималистичный дизайн отражает взрывную скорость, непредсказуемость и атакующий хаос, которые определяют игру Салаха», — сказано в пресс-релизе компании.

На Кубке Африки Египет сыграет в группе B со сборными ЮАР, Анголы и Зимбабве.