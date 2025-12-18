Стало известно, планирует ли «Интер Майами» приглашать Левандовского — Романо

Действующий победитель МЛС «Интер Майами» на данный момент не работает над подписанием польского нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, сам игрок сейчас также не думает о переходе в другую команду, он сосредоточен на игре за каталонцев в нынешнем сезоне.

В текущем сезоне Левандовски принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.