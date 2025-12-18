Скидки
Черчесов высказался о своей работе в «Ахмате» в первой части сезона РПЛ

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о своей работе в клубе в первой части сезона.

«Чёткую оценку невозможно выставить. Но надо сказать, этап неоднозначный. Я, естественно, хотел большего и команда – тоже. Однако последние несколько игр нас немного притормозили. Были моменты, когда мы могли бы дожать. Единственный большой минус, который я никогда не приму — это первый тайм с «Сочи». А так, с одной стороны, надо принять то, что есть, с другой — понять и исправлять какие-то вещи», — сказал Черчесов на YouTube-канале BADAEV PODCAST.

Черчесов возглавил «Ахмат» в августе 2025 года. После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге команда из Грозного набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Черчесов — о низкой результативности Садулаева: его в ЦСКА долго сватали, это повлияло
