Панель CAS отказала Владимиру Писарскому во временном приостановлении дисквалификации

Панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказала 29-летнему нападающему Владимиру Писарскому в удовлетворении его заявления о временных мерах (приостановлении санкции). Об этом сообщает телеграм-канал правовой компании «Алетейя», защищающей интересы спортсмена.

«Данное решение Панели никак не связано с её общей позицией по делу. Временные меры CAS давать не любит в принципе. Это нормальная практика.

Принимаем данную позицию Панели CAS, будем ждать предоставления РФС своей позиции, что должно произойти в ближайшее время, и рассмотрения дела», — написано в сообщении компании «Алетейя».

3 июля Писарский был отстранён от футбольной деятельности на четыре года (три — условно) за косвенное участие в ставочном процессе. 7 августа апелляционный комитет РФС отклонил его жалобу на это решение. 18 сентября защитники футболиста подали апелляцию в CAS на постановление апелляционного комитета РФС.

