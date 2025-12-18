Скидки
«Селтик» хочет уволить тренера, пришедшего в клуб две недели назад — Мартин

Шотландский «Селтик» рассматривает вариант с увольнением Уилфрида Нэнси с поста главного тренера команды, несмотря на то что он возглавил команду лишь две недели назад. Об этом сообщает журналист Питер Мартин в социальной сети X.

За этот период «кельты» проиграли «Хартс», лидирующему в чемпионате Шотландии, со счётом 1:2, потерпели разгромное поражение от «Ромы» (0:3) в Лиге Европы, а в финале Кубка лиги уступили клубу «Сент-Миррен» (1:3). После этого последовало поражение от «Данди Юнайтед» (1:2) в Премьершипе.

Срок трудового договора специалиста с «кельтами» рассчитан до лета 2028 года. Ранее тренер работал в Северной Америке: с клубом «Монреаль Импэкт» он становился чемпионом Канады, а с «Коламбус Крю» он брал Кубок МЛС и Кубок лиг.

