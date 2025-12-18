Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш отреагировал на мнение, что без Роналду сборная Португалии играет лучше

Бруну Фернандеш отреагировал на мнение, что без Роналду сборная Португалии играет лучше
Комментарии

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал мнение, что национальная команда выступает лучше, когда на поле отсутствует нападающий и капитан Криштиану Роналду.

«Я знаю, люди думают, будто мы играем лучше без Роналду, поскольку футболисты чувствуют себя свободнее и действуют более слаженно. Думаю, что если так и происходит, то отчасти это наша вина. Не можем переживать из-за Криштиану на поле, поскольку Криштиану способен нам помочь.

В штрафной он продолжает показывать себя игроком очень высокого уровня. Он отвлекает защитников и создаёт пространство для других футболистов. Если Криштиану не сыграет, то выйдет Гонсало Рамуш. Гонсало силён в прессинге и хорош в диагональных забегах.

Когда я не играю, а Бернарду [Силва] выступает на позиции 10-го номера, то Бернарду больше владеет мячом, а я чаще делаю завершающие передачи. Так всегда. Все футболисты что-то добавляют и отнимают у других. Криштиану такой же, как и мы. Мы должны знать, как адаптироваться и усиливать качества друг друга, чтобы сборная побеждала», — приводит слова Фернандеша ESPN со ссылкой на Canal 11.

Материалы по теме
«Кто кого тащил?!» Ибрагимович резко ответил журналисту, поставившему Роналду выше Месси

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android