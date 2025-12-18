Бруну Фернандеш отреагировал на мнение, что без Роналду сборная Португалии играет лучше

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал мнение, что национальная команда выступает лучше, когда на поле отсутствует нападающий и капитан Криштиану Роналду.

«Я знаю, люди думают, будто мы играем лучше без Роналду, поскольку футболисты чувствуют себя свободнее и действуют более слаженно. Думаю, что если так и происходит, то отчасти это наша вина. Не можем переживать из-за Криштиану на поле, поскольку Криштиану способен нам помочь.

В штрафной он продолжает показывать себя игроком очень высокого уровня. Он отвлекает защитников и создаёт пространство для других футболистов. Если Криштиану не сыграет, то выйдет Гонсало Рамуш. Гонсало силён в прессинге и хорош в диагональных забегах.

Когда я не играю, а Бернарду [Силва] выступает на позиции 10-го номера, то Бернарду больше владеет мячом, а я чаще делаю завершающие передачи. Так всегда. Все футболисты что-то добавляют и отнимают у других. Криштиану такой же, как и мы. Мы должны знать, как адаптироваться и усиливать качества друг друга, чтобы сборная побеждала», — приводит слова Фернандеша ESPN со ссылкой на Canal 11.

