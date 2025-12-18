Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лозанна — Фиорентина. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «ПСЖ» посвятили песню Сафонову и призвали назвать в его честь улицу

Болельщики «ПСЖ» посвятили песню Сафонову и призвали назвать в его честь улицу
Комментарии

Болельщики «ПСЖ» посвятили песню российскому голкиперу команды Матвею Сафонову после победы клуба над бразильским «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

Фрагмент трека был опубликован в аккаунте Parisinside в соцсетях. В тексте песни болельщики воспевают Сафонова как «русского богатыря», отмечают его решающий вклад в победу и сравнивают его реакцию с национальными французскими стереотипами: «Он спасает быстрее, чем они едят улиток». Также в композиции упоминаются четыре отражённых пенальти и непробиваемость вратаря, за которую его называют «стеной» Парижа. В припеве фанаты называют Сафонова героем, д’Артаньяном, легендой и ключевым игроком команды, призывая даже назвать в его честь улицу.

Российский голкипер «ПСЖ» отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Для голкипера это шестой трофей в составе французского клуба. Ранее с парижанами он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Материалы по теме
«Матвей прославил русскую вратарскую школу». Юрий Сёмин — о Сафонове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android