Болельщики «ПСЖ» посвятили песню Сафонову и призвали назвать в его честь улицу

Болельщики «ПСЖ» посвятили песню российскому голкиперу команды Матвею Сафонову после победы клуба над бразильским «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка.

Фрагмент трека был опубликован в аккаунте Parisinside в соцсетях. В тексте песни болельщики воспевают Сафонова как «русского богатыря», отмечают его решающий вклад в победу и сравнивают его реакцию с национальными французскими стереотипами: «Он спасает быстрее, чем они едят улиток». Также в композиции упоминаются четыре отражённых пенальти и непробиваемость вратаря, за которую его называют «стеной» Парижа. В припеве фанаты называют Сафонова героем, д’Артаньяном, легендой и ключевым игроком команды, призывая даже назвать в его честь улицу.

Российский голкипер «ПСЖ» отыграл всю встречу и отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Для голкипера это шестой трофей в составе французского клуба. Ранее с парижанами он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.