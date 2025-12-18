Скидки
«Тоттенхэм Хотспур» активно работает над трансфером Семеньо из «Борнмута» — Give me Sport

Комментарии

«Тоттенхэм Хотспур» активно работает над подписанием крайнего нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо в январе. Об этом сообщает Give me Sport со ссылкой на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» тоже интересуются этим игроком, однако на данный момент неясно, какой из этих вариантов является наиболее привлекательным для самого футболиста.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

